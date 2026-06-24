山粼賢人主演映画『キングダム 魂の決戦』が、公開日の7月17日よりMX4D、4DXで同時公開され、7月24日よりDolby Cinema、SCREENX、ULTRA 4DXで上映されることが決定。あわせて“決戦ビジュアル”が公開された。 参考：『キングダム 魂の決戦』IMAX同時公開決定山粼賢人を捉えた躍動感溢れるポスターも 本作は、原泰久による漫画『キングダム』（集英社『週刊ヤングジャンプ』連載）を実写映画化したシリ&