6月24日午後2時前に名鉄名古屋本線の豊橋駅から伊奈駅間で、下り列車と人が接触する事故がありました。 【写真を見る】線路内で人身事故 名鉄名古屋本線・JR東海道線・飯田線 運転再開 名鉄とJRの共用区間で人が列車に接触 一時運転見合わせ【交通情報】 この事故の影響で、名鉄名古屋本線・JR東海道線・飯田線の一部区間で、運転を見合わせていましたが、午後3時過ぎにJR東海道線で、午後3時半ごろにJR飯田線と名鉄名古屋本線で