山形市によりますと、きょう午前６時３０分ごろ、山形市下東山の山林でクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は高瀬コミュニティセンターから南西へおよそ１．５キロメートル地点ということです。 下東山では、今月２２日にも、クマ１頭が目撃されています。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月23日（火曜）午後4時15分頃蔵王半郷地