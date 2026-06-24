現地６月11日に幕を開けた北中米ワールドカップ。23日にグループステージ各12グループの第２節の全日程が終了した。最終節を残し、ラウンド32進出を確定させたチームがある一方、大会敗退が決まってしまったチームもある。無念の結果に終わったのは、以下の５チーム。いずれも初戦、２戦目とも黒星で、連敗を喫した。Ｃ組：ハイチ（北中米カリブ海）Ｄ組：トルコ（欧州）Ｆ組：チュニジア（アフリカ）Ｊ組：ヨルダン（アジア