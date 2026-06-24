タレントのタモリ（80）が24日、NHKで行われた知的探求エンターテインメント番組『タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）』新MC発表会に登場した。タモリとノーベル賞科学者・山中伸弥氏（63）がタッグでMCを務める同番組に、新MCとして歌手のMISIAが7月4日放送回（後7：30）「宇宙とは何か？」から参加する。番組では、果てしなく広がる宇宙の起源やその仕組みについて、最先端の科学が解き明かした驚きの事実を徹底探