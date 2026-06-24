大分県内にある施設の中で5月、女子児童の体を触るなどわいせつな行為をした疑いで別府市の団体職員の男（30）が6月24日に再逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、別府市鶴見の団体職員・岩田嵐容疑者（30）です。 岩田容疑者は、5月7日から20日頃までに、県内にある施設の中で低学年の女子児童に対し体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。 岩田容疑者は、5月26日に別の女子児童に対