今月１９日、東大阪市内の自宅マンションで７０代の父親を殺害しようとしたとして３６歳の息子が逮捕されました。 殺人未遂容疑で逮捕されたのは東大阪市の派遣社員・鈴木星矢容疑者（３６）です。 警察によりますと鈴木容疑者は１９日午後５時半ごろ、自宅マンションで父親の雅晴さん（７１）を手で突き倒し、扇風機や酒瓶を投げつけるなどの暴行を加え殺害した疑いがもたれていて、殺人容疑で送検されました。 鈴木容疑者が自