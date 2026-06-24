おととし大分市の60代女性が84万円をだまし取られた詐欺事件で、実行犯らが使った電話転送サービスの手配に関わった疑いで、北海道に住む37歳の女が24日に逮捕されました。 電子計算機使用詐欺幇助の疑いで逮捕されたのは、北海道広尾町の無職の女（37）です。 女はおととし6月、特殊詐欺グループに電話転送サービスを提供していた男に報酬を支払い、実行犯らがこのサービスを使えるように手助けした疑