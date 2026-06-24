世界中から注目を集める『市川市動植物園』のニホンザル・パンチくん。6月24日、彼らが暮らす“サル山”に関して、衝撃的な報告が上がった。【写真】オランママの口にキスをするパンチくんが可愛すぎる「レーザーポインターを照射」の蛮行同園の公式X（旧ツイッター）に投稿されたのは、《サル山に向けて、レーザーポインターを照射した事実が確認されました。使用者を発見したら即刻退園といたします》という内容。続けて、《