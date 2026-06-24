俳優の山崎賢人（31）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。人気韓国俳優との2ショットを公開した。「ysl Men’s Summer 27 by Anthony Vaccarello」と書き出した山崎。サンローランの2026年春夏メンズコレクションに参加したことを報告した。韓国の人気俳優アン・ヒョソプとの2ショットも披露。ファンからは「安定のカッコ良さ」「ほんとに完璧です泣きそう」「朝から眼福」「カッコイイ」「ハートに刺さる」「爆イ