タモリ（80）が24日、NHK「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」（土曜午後7時半）取材会に出席した。NHKスペシャルの人気シリーズ「人体」で共演していたタモリとノーベル化学賞受賞研究者、山中伸弥氏（63）のコンビによる“知的探求エンターテインメント番組”。3月7日放送回で、トリプルMCとして出演した吉岡里帆が卒業。7月4日放送回から、新MCに歌手のMISIA（47）を迎える。新体制1回目は「宇