町内会や自治会では、地域の清掃や草刈りを住民で分担することがあります。自宅の近くをきれいに保つために大切な活動ですが、高齢や病気などで参加が難しい人もいます。 では、体調不良で草刈りを欠席した場合に「罰金5000円」を請求されたら、必ず払わなければならないのでしょうか。本記事で、自治会費との違いも含めて確認していきます。 町内会の草刈りを欠席したら罰金5000円を払う必要はある？ まず確認し