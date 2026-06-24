スマホの価格は年々高くなっており、「まだ使えるなら買い替えないほうが節約になる」と考える人は少なくありません。 一方で、5年前のスマホになると動作が遅くなったり、バッテリーの持ちが悪くなったりすることも増えてきます。そのため、無理に使い続けることが本当にお得なのか気になる人も多いでしょう。 そこで本記事では、5年前のスマホを使い続けるメリットとデメリットを整理し、節約という観点から