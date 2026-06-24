先日SNSで、「ふるさと納税で頼んださくらんぼが前住所に届き、勝手に食べられてしまった」という投稿が話題となりました。 ふるさと納税は、寄附時に登録してある住所に発送されるため、引っ越した場合は、住所変更をする必要があります。本記事では、話題となった投稿を取り上げ、ほかのユーザーの反応や食べられてしまった場合、弁償してもらえるのかなどを解説します。 ふるさと納税で頼んださくら