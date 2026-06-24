別居している親を子どもの税法上の扶養親族にすることで、子どもの所得税や住民税の負担を軽減できる制度があります。その要件を満たすために、「毎月5万円の仕送りをしている実績だけを通帳に残し、その後で親から現金を返せば分からない」といった話を耳にすることがあるかもしれません。 しかし、このような実態のない仕送りは税務上認められず、税務調査で発覚した場合には思わぬペナルティーを受ける可能性があ