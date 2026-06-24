『リアル・ペイン～心の旅～』（2024）が高い評価を受けた、俳優ジェシー・アイゼンバーグの監督第3作『ザ・デビュー（原題：The Debut）』の予告編が米国で公開された。製作はA24が務めている。 ﻿ ごく平凡で、内気な主婦モナ・フリードマンは、ひょんなことからミュージカルのオーディションを受けた。演出家のジェリーは、「ニュージャー