北中米Ｗ杯１次リーグＫ組第２戦（２３日＝日本時間２４日、メキシコ・グアダラハラ）で強豪コロンビアはコンゴに１―０で競り勝ち、２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。コロンビアは前半から攻め込むもコンゴの堅い守りを崩せない中、０―０で迎えた後半３１分に日本代表ＭＦ鎌田大地とクリスタルパレス（イングランド）で同僚のＤＦダニエル・ムニョスが左足で流し込んで、２試合連続となる決勝弾をマークし、試合を決め