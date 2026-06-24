SNS総フォロワー数320万人超を誇る「佐藤三兄弟」。宮城県出身の一卵性三つ子パフォーマーである綾人（28）、颯人（28）、嘉人（28）の3人は8月5日に日本クラウンよりメジャーデビューを控え、現在は各地でリリースイベントを開催している。6月13日に行われたアリオ葛西でのイベントでも、会場には150人を超えるファンが集結。郷ひろみの『GOLDFINGER’99』や、少年隊の『仮面舞踏会』のカバーに加え、自身のデビュー曲『DAISUKI』