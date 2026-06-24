【モデルプレス＝2026/06/24】AKB48の公式X（旧Twitter）が6月24日に更新され、「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキングの中間発表を延期することが発表された。【写真】AKB48“史上初”契約解除の21歳、丸刈り姿で涙の訴え◆AKB48、中間発表延期投稿では「本日20：00より配信を予定しておりました「推しが『好きish』コンサート」推し席ランキング 中間発表 配信につきまして、7月10日（金）へ延期させていただきます」