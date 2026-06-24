【モデルプレス＝2026/06/24】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、23日放送の日本テレビ系バラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。幼少期にアレルギー反応が出た食材を明かした。【写真】33歳人気STARTO、アレルギー反応出た食べ物を食べる様子◆山田涼介「顔が2倍くらいに腫れ上がって」この日、同番組では「知らないとヤバい！危険生物SP」と題し、生き物にまつわる体験についてトークを展開した。山田は「