空港での態度をめぐって物議を醸したIVEのウォニョンが、飛行機内での様子を公開し、注目を集めた。6月23日、ウォニョンは個人インスタグラムのストーリーズを更新し、動画を公開した。【話題】これが本性？ウォニョン、空港での態度が物議公開された映像には、日本へ向かう飛行機内で自撮りをするウォニョンの姿が収められている。彼女は特有の愛らしい笑顔と人形のようなビジュアルを披露。マスクやサングラスを着用せず、明るく