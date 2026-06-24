中道改革連合の小沢一郎前衆院議員は2026年6月24日にXで、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に関与した人たちが次々と議員に復帰している現状を嘆いた。26年2月の衆院選、「裏金」候補者43人中41人が当選清和政策研究会（旧安倍派）から受領した約5100万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反（虚偽記載）に問われていた元参院議員・大野泰正被告に対し、東京地裁は6月23日、罰金60万円（求刑・