あさくまは、「ステーキのあさくま 京都伏見店」を、2026年6月25日午前11時にグランドオープンする。京都エリアへの出店は4年ぶりの再出店だという。【ステーキのあさくま メニュー画像はこちら】【ステーキのあさくま 京都伏見店 概要】オープン日:2026年6月25日所在地:京都府京都市伏見区横大路芝生34番地営業時間 11:00〜22:00(L.O21:30)席数:124席駐車場:40台〈京都エリア 4年ぶりの再出店へ〉1948年設立の「ステーキのあさく