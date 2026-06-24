Baidu(百度)が長文書類を一度に読み取ることを目的としたAIモデル「Unlimited OCR」をオープンソースで公開しました。Unlimited OCRは画像やPDFに含まれる文字を読み取るOCRモデルで、特に複数ページにわたる長い文書の解析を重視しているとのことです。[2606.23050] Unlimited OCR Workshttps://arxiv.org/abs/2606.23050We’re open-sourcing Unlimited OCR - built to read long documents in one pass.With 3B total parameter