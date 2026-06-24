歌手のＭＩＳＩＡが２４日、ＮＨＫの番組「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」（隔月土曜・後７時３０分）の新ＭＣに加入することが発表され、東京・渋谷の同局で会見を行った。昨年７月にスタートし、タモリと京大ｉＰＳ細胞研究所名誉所長・山中伸弥教授がＭＣを務める知的探求エンターテインメント番組にビッグネームが加わった。７月４日に放送される「宇宙とは何か？」の回からＭＣ陣に加