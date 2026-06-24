壺井栄賞（最優秀）小豆島中学校3年／松下侑愛さん 「壺井栄賞」の授賞式が23日、香川県の小豆島で行われました。 小豆島出身の作家、壺井栄にちなんで香川県の小・中・高校生を対象に毎年行われている作文コンクールです。 2026年は13校から104作品の応募がありました。 審査の結果、小豆島中学校3年の松下侑愛（まつした・ゆあ）さんの作品が最優秀の「壺井栄賞」に選ばれました。 松下さんは、