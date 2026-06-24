ロック歌手のダイアモンド☆ユカイが２４日、東京・渋谷１０９で行われた映画「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の公開記念歌唱イベントに出席した。プライベートでは３児の父。娘は高校生、双子の息子は中学生になり「うちの子どもたちもみんな思春期になって、言うこと聞いてくれなくなったけど」と苦笑いを浮かべた。一方で、過去には「トイ・ストーリー」に登場する人形を通して、家族仲を深めた出来事も。アーティ