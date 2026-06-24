◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）巨人・山崎伊織投手（２７）が約１か月半ぶりに実戦復帰した。３軍戦で６回から３番手で登板。予定の１イニングを１安打無失点で終えた。打者４人に７球。最速は１５１キロをマークした。「右肩違和感」のため２球で緊急降板した５月３日のファーム・リーグ・広島戦（ジャイアンツタウン）以来、５２日ぶりにゲームへ帰ってきた。昨季はチーム最多