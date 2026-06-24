四国総合通信局は電波法に違反したエフエム高知に対し、6月24日から35日間の点検業務停止処分を出しました。エフエム高知は今年(2026年)3月、放送事業者として総務省四国総合通信局に提出する2025年度の「無線設備等の点検実施報告書」について、実施していない検査を検査したように装うなど虚偽の報告をしていたことを明らかにしていました。これを受けて、四国総合通信局は今年5月、エフエム高知に立ち入り検査し、過去6年間分の