カッパのフードを被って自転車に乗る女性 フードで視界が遮られると「安全運転義務違反」？ 自転車の青切符対象交通違反の一覧表（資料：神奈川県警察） 雨の日に自転車を運転する際、顔や髪が濡れるのを防ぐためにカッパなどのフードを深く被ることがあります。特に雨が強い日は、うつむき加減になりやすく、フードもよりしっかりと被りたくなるものです。しかし、フードによって視界が遮られ