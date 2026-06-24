24日午前6時半ごろ、山形市下東山地内の山林でクマ1頭が目撃されました。高瀬コミュニティセンターから南西へ約1.5キロの地点です。また、午前8時ごろ、八森地内の山林でもクマ1頭が目撃されました。八森公民館から東へ約800メートルの地点です。