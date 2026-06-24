高知県内は、梅雨前線の影響で6月24日午前から西部を中心に雨が降っていて、気象台では25日昼前にかけて低い土地の浸水や川の増水に注意するよう呼びかけています。梅雨前線が25日にかけて四国地方まで北上し、その後26日には南下する見込みで、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内は大気の状態が非常に不安定となる予想です。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となるおそれがあります。24日は午後1時まで