300本ものブルーベリーを栽培している山形県村山市の観光果樹園が24日にオープンし、地元の小学生が収穫体験を楽しみました。丸く実ったブルーベリー。オープンしたのは、村山市でただ一つブルーベリー狩りができる「大沼ファームブルーベリーガーデン」です。初日の24日は村山市立戸沢小学校の3年生と6年生合わせて22人が招待され、収穫を体験しました