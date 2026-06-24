FIFAワールドカップ2026サッカー日本代表は日本時間の24日、グループステージ最終戦のスウェーデン戦が行われるアメリカ・テキサス州のダラスに到着しました。日本代表は日本時間24日の午前8時半頃、警察のバイクに先導されテキサス州ダラスのホテルに到着しました。ダラスでは第1戦に続き、第3戦のスウェーデン戦が行われます。ホテルの前には日本サポーターが詰めかけ声援をおくり、選手が手を振ると大きな歓声があがりました。