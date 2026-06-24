和歌山競輪のF1は24日、2日目を迎えた。S級の6Rを山田駿斗（22＝千葉）が捲って制し、通算100勝に到達した。打鐘前に長谷部龍一（29＝岐阜）に内をすくわれて前へ出られたものの、中団3番手から2コーナー付近で発進。長谷部の中近2車ラインをかわし、後続を振り切った。「苦しいけど、やっと何とか100勝という感じです。本当に落車続きで…」。3月に前橋、4月に名古屋G3、5月に松戸と「3カ月連続で落車して。のろいにかかっ