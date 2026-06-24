歌手のダイアモンド☆ユカイが２４日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡ１０９渋谷店で行われた映画「トイ・ストーリー５」公開記念歌唱イベントに俳優の前田敦子と出席した。おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描いたディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズ。ダイアモンド☆ユカイは「『トイ・ストーリー』で育った子供たちが今やお母さん、お父さんになっていて、子供たち