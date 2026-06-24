紫外線や汗、冷房による乾燥など、夏は肌にとって過酷な季節。スキンケアで外側からケアするだけでなく、肌に長時間触れるインナー選びも美しさを保つ大切なポイントです。そんな中、オーガニックコットンを使用したアイテムで人気のnanadecorから、希少な茶綿を使用した「茶綿ナナリブ」シリーズが夏限定で登場。天然素材ならではのやさしい着心地と機能性で、暑い季節を快適にサポートしてくれる注目の