ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したカーリング女子日本代表・フォルティウスのスキップを務めた吉村紗也香（３４）が２４日、現役引退を発表した。吉村は２０１４年に札幌国際大から北海道銀行フォルティウス（当時）に加入。２１年に同銀のスポンサー終了によりクラブチームとして再出発したフォルティウスを中心選手として引っ張り、五輪出場を目指してから５度目の挑戦で今冬のミラノ・コルティナ大会出場を果たした。