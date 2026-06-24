「副首都構想」の具体化に向けた法案をめぐって日本維新の会はきょう（24日）、「大阪都構想」を念頭にした一部の規定を削除する修正案を了承しました。「副首都法案」をめぐっては、維新が目指す「大阪都構想」の住民投票の規定に自民党内で異論が相次ぎ、高市総理は22日、維新の吉村代表に法案の修正を求めていました。具体的には、▼特別区の導入を問う住民投票を道府県全域で実施できるとした規定を削除すること、▼「都」への