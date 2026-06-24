英下院議員として宣誓するバーナム前マンチェスター市長（手前左）＝22日、ロンドン（下院提供、AP＝共同）【ロンドン共同】英国が欧州連合（EU）離脱を決めた国民投票から23日で10年が経過した。最近の世論調査では、経済に悪影響があったとして離脱は誤りだったと考える国民が約6割に達した。次期首相就任が確実なバーナム前マンチェスター市長は、もともとEU残留を強く訴えていた。最近は発言を控えているが、再加盟を巡る議