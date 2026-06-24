サックス奏者の上野耕平氏が２３日、ＢＳ日テレ「友近・礼二の妄想トレイン」で、改めて結婚の報告を行った。大の鉄道好きとしても知られる上野氏は今回は南海電鉄の「ＧＲＡＮ天空」に乗車。高野山へ向かう鉄道旅を堪能した。その中でスタッフから「友近さんと礼二さんへ結婚の報告は？」と聞かれ「そうなんですよ。実は前回の妄想トレインのオンエアのＶを見たら、車が３台もあるみたいな話をしたときに、独身よね？みたい