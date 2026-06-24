中道改革連合の小川代表が24日、立憲民主党を支援する産業別労働組合（産別）の幹部と水面下で会談したことが分かった。FNNのカメラは午前11時過ぎ、産別の本部から出る小川氏の姿をとらえた。小川氏は産別側との会談の中で、立憲・公明両党に対し合流をにらんだ協議体の設置を呼びかけたことなどを説明し、今後の協力を要請したものとみられる。この産別を含めた立憲を支援する7つの産別は11日に会合を開き、合流に慎重な姿勢を崩