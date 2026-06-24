「小学生までは遊ばせたほうがいい」「塾なんてまだ早い」「早期教育は無駄」といった早期教育批判に、モヤモヤする人もいるかもしれません。小さい頃から教育に力を入れる家庭もあれば、のびのび育てたいと考える家庭もあります。特に早期教育は子どもが自立していない分、親の意向が色濃く出てきますよね。なかには、自分の教育方針と異なる意見に出会うと、不安や怒りを感じる人もいるようです。『子どもに早期教育させるのが無