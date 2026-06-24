TikTok仲間で結成されたYouTubeチャンネルユニットの48（フォーエイト）が、6月23日（火）についに解散の日を迎えた。活動終了にあたり、同日にはYouTubeチャンネルで最後の動画を公開。六人が一人ずつファンへあいさつを述べた。【動画】こたつが涙フォーエイト最後の動画■『一生続けていきたい』その気持ちは消えずフォーエイトは、2019年に結成されたYouTubeチャンネルユニット。メンバーの脱退を経て、現在は、リーダー