23日午後6時ごろ、広島市東区の市道で道路を横断していた男性が原付バイクにはねられ、意識不明の重体です。事故があったのは広島市東区中山東の市道です。23日午後6時ごろ、市道を横断していた63歳の男性が、東方向に走っていた原付バイクにはねられました。歩行者の男性は全身を強く打ち広島市内の病院に搬送され、現在、意識不明の重体です。原付バイクを運転していた68歳の男性にケガはありませんでした。歩行者の男性は横断歩