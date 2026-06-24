ネクスコ西日本などによりますと24日午後1時37分ごろ山陽道の徳山東ICの入口ランプ付近で事故があり、徳山東ICから上り方面への通行ができない状態となっています。→午後3時52分解除下り方面への通行は出来るということです。県警高速道路交通警察隊によりますと軽自動車が単独事故を起こしたということです。