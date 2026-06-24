＜KPMG全米女子プロ選手権事前情報◇23日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞「全米オープン」や「全米プロ」、「全米女子オープン」などの開催実績を持つ名門、ヘイゼルティン・ナショナルGCが、今年の女子プロゴルファー世界一決定戦の舞台だ。2019年大会も同コースで行われ、ハナ・グリーン（オーストラリア）が優勝。今大会に出場する日本勢では、畑岡奈紗が唯一の経験者だ。【写真】コース