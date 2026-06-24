平田知事は24日の県議会一般質問で石木ダム建設事業について、7月に有識者から意見を聞く場を開く考えを明らかにしました。 （平田 知事） 「様々な有識者から予断なく意見を聞くことの意義があると考え、現在、7月12日の有識者の意見を聞く場の開催に向けた準備を進めており、今後丁寧に事業に取り組みたい」 石木ダムの建設を巡って、平田知事は3月の就任後、2度にわたって反対住民らと面会しています。 24日