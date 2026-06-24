勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。トータル13アンダー・7位タイでフィニッシュした米国女子ツアー「マイヤーLPGAクラシック」を振り返った。【動画】トップ10入りを果たした勝みなみの悪戦苦闘のショット集を動画で！昨年、一昨年と予選落ちを喫しているものの、「メジャーを除いては1番たくさんギャラリーが入るらしく、とても賑やかでファミリーフレンドリーな大会