タレントの藤田ニコルが24日、自身のXを更新。仕事復帰を果たすことを報告した。【写真】「かわいい」「にこるんオシャレなママ」娘を乗せたベビーカーを押す藤田ニコル藤田は、TBSラジオ『藤田ニコルのニコニチ』のXを引用する形で「まずはラジオ復帰しますので（2週間に1回2時間お喋りしに行くだけなので復帰と言ってるけど心配しないでくださいね）久しぶりだから皆さんメールください」と呼びかけた。藤田は、稲葉友と20